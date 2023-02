SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após postar um vídeo com vários looks para festas em seu Instagram, a atriz Samara Felippo, de "Chocolate com Pimenta" e "Apocalipse", foi criticada por serem decotadas. Em resposta, Felippo postou uma série de stories questionando as ideias 'conservadoras' de certas internautas.

Após um primeiro stories em que escreveu: "E os julgamentos por parte das mulheres conservadoras não param. O choro é livre e meus peitos também", a atriz se gravou conversando com a câmera, pendurando roupa e afirmando que as conservadoras "só vêem minhas roupas de quenga".

"Queria perguntar aqui para as mulheres conservadoras que me julgam. Se o Senhor também está me vendo pendurando roupa essa hora e que estou aqui lavando roupa de criança? Vocês só vêem as minhas roupas de 'quenga', isso é importante lembrar", falou.

Adicionando: "Estou aqui, essa hora, lavando roupa de criança, separando briga de criança, acabei de fazer comida para criança - mas a minha roupa todo mundo julga, né, senhoras?"

A atriz também questionou o porque ninguém falou nada "quando posei grávida pelada", mas, agora, sem a barriga, ela é "quenga, p*ta". Escrevendo "Queria entender senhoras!" no stories, Samara continuou sem papas na língua, listando diversas de suas tarefas diárias -que seriam, em sua opinião, mais apoiadas pelas críticas.

"Quenga que veste aquilo também lava louça, cuida de criança sozinha, paga suas contas, lava roupa, varre a casa e tem a saúde mental abalada! Vão verificar o que o marido das senhoras e seus filhos estão fazendo ou se suas contas tão pagas!".

Samara Felippo, que tem duas filhas pequenas com o ex-jogador de basquete, Leandrinho, também gravou um stories com sua filha mais velha, que concordou com a mãe, falando: "É seu corpo! Você escolhe suas roupas".

Algumas horas depois, a atriz publicou outro vídeo, rindo e perguntando: "Gente, queria entender quem é esse bando de mulher conservadora que me seguia?", gargalhou ela e afirmou "Porque perdi muito seguidor".