SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Viih Tube, 22, recorreu às redes sociais para comentar a decisão do companheiro, Eliezer, 33, de não colocar o próprio sobrenome na filha dos dois, Lua.

Ela falou sobre o assunto em uma sequência de vídeos divulgados nos stories de seu Instagram.

EM HARMONIA COM OS ASTROS

"Deixa eu explicar para vocês. O Eli achou bonitinho o Di Felice [sobrenome de Viih Tube]. Ele acredita muito em astrologia e acha muito forte o nome, ele gostou."

PARECER EM ANÁLISE

"Agora, sinceramente, ele está repensando porque acabou de descobrir que, para viajar sozinho com a filha, pode dar algum problema por não estar com o sobrenome no documento. Aí falou em viajar, e com a filha... Ele está repensando. Nem a gente sabe ainda, não fiquem preocupados não."

MENOS MIMIMI

"Mas, realmente, o Di Felice do meu nome eu acho muito bonito, e ele também. É besteira tudo isso, nem nós estamos tão preocupados. As pessoas nem sabiam que o Di Felice era meu."