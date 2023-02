SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um momento no mínimo curioso aconteceu durante um discurso de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira (8). Isso porque Jill Biden, a primeira-dama do país, trocou um beijo com o marido de Kamala Harris, vice-presidente americana.

Na gravação, é possível ver que Jill percorre uma fileira e acena para diversos convidados. Quando chega a vez de Douglas Emhoff, os dois se cumprimentam com as mãos mas, logo em seguida, trocam um beijo na boca.

Apesar do gesto, no mínimo diferente, entre os políticos, as pessoas ao redor pareceram não se importar com o ocorrido, e continuaram com a salva de palmas.