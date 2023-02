SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Jojo Todynho revelou que iniciou a quarta-feira (8) com a casa alagada. Em publicações nos stories do Instagram, ela afirmou que partes da residência foi tomada pela água da forte temporal registrado no Rio de Janeiro (RJ), na noite desta terça-feira (7).

"Gente, meu quarto está alagado. Minha varanda, meu tapete. Agora vou ter que ir atrás de um vidraceiro para colocar silicone em volta aqui desse vidro. Rio de Janeiro está um caos de chuva", disse Jojo, em seu perfil na rede social.

Além disso, a apresentadora aproveitou para desabafar sobre reformas. "Nunca vi coisa pra dar estresse como obra. Contratei uma empreiteira do Marcelo, trabalho maravilhoso pra não dizer o contrário, né... Agora estou vendo outra equipe porque tenho muita coisa o que fazer aqui em casa. Já estou querendo comprar outra casa", comentou ela.

Jojo segue investindo em sua carreira como apresentadora e cantora. A segunda temporada de "Jojo Nove e Meia" foi lançada em setembro de 2022 e, dois meses depois, ela pode ser vista na "Central da Copa", cobertura dedicada ao torneio mundial de futebol.