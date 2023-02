SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor de rap Otavio Tavares, conhecido como T Jotta, morreu aos 29 anos, nesta terça-feira (7), em decorrência de uma infecção bacteriana, na cidade de Anápolis, em Goiás.

A informação foi confirmada pela família à reportagem. De acordo com a irmã do artista, Renata Tavares, o quadro de infecção bacteriana evoluiu para uma sepse em virtude do corpo do artista não reagir ao tratamento.

O músico tinha uma doença autoimune e o corpo ficou fraco durante o período de seis dias de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Otavio morreu na tarde de terça, por volta das 16h30 (de Brasília), após uma parada cardíaca de cerca de 30 minutos. O corpo do rapper foi velado nesta quinta-feira (8) em São Miguel, na cidade de Anápolis, em Goias..

T Jotta fazia nas redes sociais com vídeos de rimas sobre "vencer na vida" e costumava divulgar vídeos de shows e clipes.