SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após Viih Tube anunciar que a filha, Lua, não teria o sobrenome do pai, Eliezer, o ex-BBB foi alvo de mensagens de ódio nas redes sociais. Na noite desta quarta-feira (8), ele disse que vai processar as pessoas que o xingaram.

Por meio dos Stories do Instagram, Eli ainda contou que a namorada chegou a passar mal pelos comentários que receberam.

"Já deixei passar muitas vezes. Não é de hoje que fazem isso comigo. Dessa vez não. Foram longe demais e a Viih Chegou a passar mal", desabafou Eliezer.

"Printei muitos comentários sobre mim e vou sim entrar com processo contra cada um. Não vou conseguir fazer com todos que me xingaram e falaram coisas bizarras, mas processarei o máximo que conseguir. Sei que não vai parar, mas se foram 'grandão' pra comentar, serão 'grandão' pra responder o processo", continuou.