O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) publicou a retificação de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Artístico do Museu Mariano Procópio nesta terça-feira (7). O tombamento começou em 2013 e foi concluído pelo Instituto e publicado no Diário Oficial da União no dia 4 de janeiro deste ano. Com a conclusão do processo, toda a área do Parque Mariano Procópio, Villa Ferreira Lage e Museu Mariano Procópio foi tombada. Desta forma, todo o conjunto passa a gozar de proteção, por meio do instituto, para o efeito previsto na lei.

Segundo o Iphan, o objetivo da retificação é atualizar a descrição da poligonal de entorno, bem como mencionar o valor artístico do conjunto, tendo em vista a decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural ao tombar o bem, em setembro de 2015, não apenas pelo seu elevado valor histórico e paisagístico, mas igualmente por seu valor artístico.

Para a diretora da Mapro, Maria Lúcia Horta Ludolf de Mello, o tombamento é de extrema importância para o município de Juiz de Fora, pois protege um dos maiores patrimônios históricos, culturais e artísticos da cidade.



O Museu Mariano Procópio é o resultado do legado de Alfredo Ferreira Lage (1865-1944), que, dentre as suas atribuições, era colecionador e dedicou sua vida à formação de um dos mais significativos acervos artísticos, históricos e de ciências naturais do Brasil. A coleção aqui presente foi tombada pelo Iphan em 1939. O parque e as edificações foram tombados pelo município em 1983. Em setembro de 2015, o Iphan tombou o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico.

