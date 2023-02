Uma das atrações confirmadas para o Carnaval 2023, em Juiz de Fora, é o desfile do Bloco dos Pets, o Blocão JF", que acontece no próximo domingo (12) na Praça do Bom Pastor. A proposta é que os foliões levem seus animais de estimação para curtir a folia. O bloco retoma as ruas da cidade após dois anos sem as festividades carnavalescas devido a pandemia da Covid-19.

A história do Bloco dos Pets começou em Juiz de Fora em 2017. A ideia de promover um desfile com animais de estimação veio da organizadora Fabiana Matos. O conceito já exisitia no Rio de Janeiro e ela quis trazer o bloco dos pets para Juiz de Fora.

"Eu pedi autorização para trazer o bloco dos pets aqui para Juiz de Fora. O primeiro foi na Praça do São Mateus e foi um sucesso. Daí em diante colocamos o bloco no calendário de carnaval da Cidade. Estamos na 5°edição."

Mas a proposta principal do Blocão é a solidarieadade. A organização pede para que os foliões, no dia do desfile, ajudem a Sociedade Juizforense de Proteção aos Animais e ao Meio Ambiente-SJPA trazendo ração para cães e gatos, que estão abrigados no canil da ONG.

De acordo com a organizadora Fabiana Matos, as doações serão recolhidas no dia do bloco em uma barraca específica que estará sinalizada para facilitar a visualização dos participantes. Além disso, haverá uma feira de artesanato pet, fornecedores distribuindo amostras, presença da Arena CroosDog, que é um parque para os cães, c piscina, obstáculos e muitas bolinhas. Haverá também uma equipe de veterinários durante todo evento para tirar dúvidas dos tutores.

Durante o desfile será feito um concurso de fantasias com os pets. Serão premiados os três primeiros lugares. Confira abaixo as regras para as incrições:

• No dia do bloco (12/02), os interessados devem procurar a barraca (tenda) que estará sinalizada para a realização da inscrição do seu pet.

• A inscrição será feita mediante a doação de 1kg de ração. (Serão aceitas rações para cães ou gatos, qualquer marca e para qualquer peso, raças grandes ou pequenas.)

• As doações serão encaminhadas para a Ong SJPA. @ong_sjpa

O Blocão JF (bloco de pets) acontece neste domingo (12), na Praça do Bom Pastor, de 10h às 15h.

Foto: Fabiana dos Santos - Bloco irá se apresentar neste domingo (12)

