SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cada temporada de "Você" ?ou "You" no original?, Joe Godlberg (Penn Badgley) está obcecado por uma mulher diferente. Na série, cujo quarto ano estreia nesta quinta-feira (9) na Netflix, o padrão é sempre parecido: o personagem se "apaixona" perdidamente por alguém que acabou de conhecer, passa a perseguir essa pessoa sem que ela se dê conta, envolve a vítima já sabendo de todos os seus pontos fracos e, quando ela percebe que ele pode ser perigoso, é tarde demais.

Sempre em fuga, por ter matado quem ousasse se colocar entre ele e suas "amadas", Joe vai assumindo diversas identidades ao longo da trama. Para o ator que dá vida ao personagem, no entanto, gravar novas cenas é sempre se reencontrar com um velho conhecido. "Não mudo a forma como o interpreto", conta em entrevista à reportagem. "As coisas que acontecem com ele é que vão mudando, então tudo parece sempre novidade."

Na nova temporada, que a Netflix vai estrear em duas partes (os 5 episódios finais só ficarão disponíveis em 10 de março), após forjar a própria morte e escapar sem punição de uma série de novos assassinatos ?inclusive o da própria mulher e mãe de seu filho?, Joe está na Europa em busca de Marienne (Tati Gabrielle), sua mais recente obsessão. Após passar por Paris, ele se fixa em Londres, onde assume a identidade de Jonathan Moore e passa a dar aulas de literatura americana em uma universidade.

"É revigorante tê-lo não apenas em um novo ambiente, numa nova cidade, mas também vê-lo em ação em um novo gênero", diz Badgley. "Esta temporada é, de certa forma, menos um thriller e muito mais um mistério. Ele está bancando o detetive para tentar descobrir quem está atrás dele. Já tivemos pitadas disso antes, mas não uma temporada completa assim. Foi divertido."

De fato, se nas temporadas anteriores o personagem estava sempre à ponto de perder o equilíbrio e fazer sua próxima vítima, aqui ele é visto ?em princípio? muito mais sóbrio e aparentemente controlado. Porém, logo no primeiro episódio uma pessoa misteriosa parece querer incriminá-lo pela morte de um colega.

Desse modo, na primeira metade dos novos episódios, Joe mais procura descobrir a identidade desse novo assassino, que continua fazendo vítimas em série, do que vai à caça de uma nova mulher ?na verdade, desta vez, a caça parece ser ele próprio. Nesses momentos de investigação, os novos episódios se aproximam de filmes como "Glass Onion: Um Mistério Knives Out".

No entanto, como velhos hábitos são difíceis de mudar, Joe vai continuar aprontando das suas, inclusive com um novo "romance". "Acho que ele não se entende o suficiente para conseguir saber o que o leva a repetir esse padrão", avalia o intérprete.

Para Badgley, apesar de Joe sempre dizer que faz o que faz por amor, o que impulsiona as ações do personagem tem outro nome. "Acho que é uma compulsão por segurança", menciona. "A realidade é que Joe está procurando amor, mas de uma maneira absolutamente compulsiva. Ele é tão desesperado que isso acaba atingindo o sistema nervoso dele, que fica sempre em estado de alerta por causa do passado de abusos. É complexo, mas não tão complicado de entender."

O ator ainda analisa que a personalidade de Joe veio da infância, quando ele foi abandonado pela mãe, após assassinar o pai, que batia nela. "Ele nunca recebeu amor que toda criança merece", diz. "Acredito que entendo suficientemente o trauma que isso pode gerar. As pessoas não nascem más, mas as experiências que elas têm ou deixam de ter as vão moldando."

Entre os novos amores de Joe na temporada, o principal destaque é Kate, vivida por Charlotte Ritchie. A atriz britânica revela que não assistia à série até se envolver no projeto, mas que tinha muitos amigos que eram fãs. "Todos ficaram impressionados por eu estar nos novos episódios", conta ela, que acabou assistindo a alguns episódios depois.

Na trama, Kate é vizinha de janela de Joe e fica viúva no momento perfeito para que o personagem se interesse por ela. Ele também se envolve com os amigos aristocráticos da moça, que parecem ser o alvo principal do Kill the Rich Kids (mate os garotos ricos), codinome do tal assassino misterioso. "Não me pareço muito com a Kate, ela tem um pai que é um magnata bilionário e, por mais que eu ame meu pai, ele não é nada disso (risos)", brinca a atriz. "Ela também não é tão simpática o tempo todo."

Perguntada sobre que conselho daria a sua personagem se pudesse, Ritchie diz: "Diria a ela que o personagem do Penn Badgley não vai salvá-la. Apesar de tudo o que você pensa dele, isso você não vai conseguir dele. Continue solteira por um tempo. Talvez você precise se encontrar e sair mais com os seus amigos antes de se envolver com outra pessoa".

Ao contrário dela, outra novata da temporada, a atriz Tilly Keeper diz que já era fã de "Você", mas que nunca fez paralelos entre seus relacionamentos e os mostrados na série. "Nunca namorei um serial killer, ou pelo menos assim espero", conta, aos risos.

Na trama, ela interpreta a patricinha Lady Phoebe, uma nobre que é figurinha carimbada nos tabloides britânicos. "Não tenho nada a ver com ela nem com a sua origem", compara. "Tenho a impressão de que os pais dela não deram muito amor a ela na infância, que acham que dinheiro e acesso seria suficiente. Mas confesso que gostaria de ser sempre divertida e disponível para uma festa como ela."

Keeper diz ainda que se surpreendeu ao descobrir quem é o assassino misterioso que vai tirando a vida dos amigos da personagem ?e que estaria tentando colocar os crimes na conta de Joe. "Eu não esperava", afirma. "Quando filmamos, as pessoas ficavam cochichando, e nós ficamos bastante tempo sem saber. Acho que eu acabei adivinhando uma parte, mas jamais imaginaria a reviravolta que vem depois."

"VOCÊ" - 4ª TEMPORADA

Quando Estreia 9/2

Onde Na Netflix

Classificação 18 anos

Elenco Penn Badgley, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Lukas Gage, Ed Speleers e Tati Gabrielle, entre outros.