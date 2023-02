SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Burt Bacharach, compositor e músico americano morto nesta quinta-feira (9), aos 94 anos, pode parecer um nome pouco familiar, mas ele está por trás de sucessos conhecidos.

As composições de Bacharach estão no repertório americano desde os anos 1960. O sucesso "I Say A Little Prayer", cantado por Dionne Warwick em, é exemplo disso.

No Grammy, ele surfou com tranquilidade nas indicações -foram 21 ao todo e seis vitórias.

No teatro, ele foi indicado ao Tony com o musical "Promises, Promises", de 1968.

Veja algumas das músicas mais famosas compostas por Bacharach -e as mais premiadas:

- "Wives and Lovers", de 1963, na voz de Jack Jones

- "Walk on By", de 1964, na voz de Dionne Warwick

- "What's New Pussycat?", de 1965, na voz de Tom Jones, trilha de "O Que É Que Há, Gatinha?"

- "I Say A Little Prayer", de 1967, na voz de Dionne Warwick

- "This Guy's in Love with You", de 1968, na voz de Herb Alpert, trilha de "Fazendo Amor"

- "The Look of Love", de 1968, na voz de Dusty Springfield, trilha de "Casino Royale"

- "I'll Never Fall in Love Again", de 1969, na voz de Dionne Warwick, do musical da Broadway "Promises, Promises"

- "Raindrops Keep Fallin' on My Head", de 1969, na voz de B.J. Thomas, trilha de "Butch Cassidy and the Sundance Kid"

- "(They Long to Be) Close to You", de 1970, na voz dos Carpenters

- "Long Ago Tomorrow", de 1972, na voz de B. J. Thomas, trilha de "Muito Tarde para o Amanhã"

- "Arthur's Theme (Best That You Can Do)", de 1981, na voz de Christopher Cross, trilha de - "Arthur, o Milionário Sedutor"

- "Making Love", de 1982, na voz de Roberta Flack

- "That's What Friends Are For", de 1982, na voz de Rod Stewart