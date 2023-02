SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cofundador da Microsoft Bill Gates, 67, está de namorada nova quase dois anos após anunciar o divórcio com Melinda Gates, 58. Os dois ficaram juntos por 27 anos e têm três filhos.

Segundo a revista People, trata-se de Paula Hurd, 60, viúva do CEO da Oracle e ex-chefe da Hewlett-Packard, Mark Hurd. A primeira aparição pública do novo casal aconteceu durante ida à final do campeonato masculino de tênis na Austrália, no mês passado.

Conforme a publicação, a relação é recente e ela nem mesmo conheceu os herdeiros de Gates ainda. Hurd ficou casada com Mark por quase 30 anos até a morte dele em 2019. Ambos têm dois filhos.

No ano passado, Melinda falou abertamente sobre a separação e afirmou em entrevista que perceber que era necessário pedir o divórcio de Gates foi muito complicado.

Em conversa com o USA Today, reproduzida pelo site Page Six, Melinda admitiu saber que existem "momentos baixos" ao longo da vida e que ela não está feliz sempre, mas que o divórcio era algo que ela nunca pensou que pudesse acontecer.

"Certamente não era o que eu pensava no dia em que me casei", afirmou ela, na entrevista. "Mas percebi sozinha que precisava fazer uma escolha mais saudável, e esse foi um dia muito, muito triste", completou a bilionária.