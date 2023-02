SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Amber Rose revelou que naturalizou a existência de sua conta no OnlyFans para Sebastian, seu filho de nove anos. Em entrevista ao podcast "High Low with EmRata", a artista detalhou a conversa com a criança, que é a mais velha de seus herdeiros.

"Acabei de explicar tudo para ele que, quando se trata de mulheres, você tem que deixar elas fazerem o que precisam para sustentar suas famílias. Você quer ir para uma boa escola? Six Flags [o parque]? Universal [outro complexo de parque]? Viagens? Mamãe tem que ganhar dinheiro", narrou Amber.

Não se sabe o faturamento da apresentadora com a plataforma de conteúdo adulto. Após abrir sua conta em 2020, a artista vem cobrando US$ 11,99 (cerca de R$ 63) pelo pacote básico.

Além disso, Amber aproveitou para contar que Sebastian já sabe que a mãe foi uma stripper no passado. "Sinto que fiquei insensível. É melhor descobrir agora em vez de quando tiver 20 anos", completou.

A apresentadora também é mãe de Slash, de 3 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Alexander Edwards. Sebastian é filho de Amber com o ex-marido Wiz Khalifa.