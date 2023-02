SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Jade Sassará (27) relatou ter sofrido transfobia em restaurante do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (8). Conforme o relato em seu perfil nas redes sociais, a intérprete de Aleluia em "Mar do Sertão" foi tratada, pela segunda vez, por pronomes masculinos. Ela não chegou a revelar a localização e o nome do estabelecimento.

"É a segunda vez que venho nesse lugar, porque tem uma comida que eu gosto. Não vou deixar de frequentar lugares que eu quero ir, mas é a segunda vez que sou tratada aqui no masculino, por pessoas diferentes", desabafou a atriz.

Anteriormente, Jade compartilhou que, após a gravação da novela, resolveu sair para jantar sozinha. Na primeira publicação, mostrou seu prato preferido e escreveu: "Que possamos inventar futuros regados de prosperidade e afeto, mesmo com os desafios e violências que o caminho apresenta".

Em seguida, Jade falou sobre o ocorrido e fez um aos seus seguidores cisgênero: "Se responsabilizem pela violência que vocês reproduzem. A transfobia é um problema de vocês. Parem de jogar nas nossas costas essa responsa."

"Mar do Sertão", atual novela das 18h, é seu primeiro grande trabalho na TV aberta. Jade também é baterista, produtora musical e desenvolvedora de peças utilizando o processo upcycling -já vestiu a cantora Majur e suas criações estiveram em desfile da plataforma Casa de Criadores.