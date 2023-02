A folia de momo em Juiz e Fora terá três blocos se apresentando no Centro nesta sexta-feira (9). A festa contará com o veterano Realce, que tomará a Praça da Estação entre as 17h e às 22h e dois blocos que desfilam pela primeira vez em 2023, embora já tenham realizado apresentações e festas anteriores.

O Bloco das Cores desfilará pela Getúlio Vargas, com concentração na Praça do Riachuelo, a partir das 17h. Já o Bloco do Ben, que homenageia Jorge Ben, fará um trajeto no Bairro São Mateus, saindo da Praça Jarbas de Lery Santos, passando pela Rua Dr. Romualdo e em seguida pelas Ruas São Mateus, Padre Café, Manoel Bernardino, retornando para a Praça entre as 17h às 23h.



Pensado para celebrar a comunidade LGBTQIA+ da cidade, o Bloco das Cores aconteceu pela primeira vez em uma festa fechada no Rocket Pub. Fundado pelo ator, cantor, performer, DJ e apresentador TITIago, em parceria com o DJ Fábio Laroque, promete levar todas as cores para a Avenida Getúlio Vargas. “Sempre foi o meu sonho ter um bloco de carnaval. Depois de três anos estamos levando o bloco para a rua, com o intuito de levar muita diversidade, a arte da nossa comunidade LGBTQIA+ e muito carinho, que é muito importante!”.



Segundo TITIago, a concentração contará com performances e participações de drag queens, travestis e DJs, iniciando o desfile às 20h. “Eu vou cantar com várias participações especiais, com vários cantores e cantoras LGBTQIA+ da cidade e vamos fazer uma micareta em cima do trio.” No repertório, músicas de carnaval e funk. No percurso, segundo o cantor, serão distribuídos pós coloridos, para que os foliões possam se pintar no momento em que TITIago e a drag queen Saraah lançarão a canção “Renascer remix Carnaval”.



Também novato nas ruas de Juiz de Fora, o Bloco do Ben mistura ansiedade e animação para contagiar os foliões no Bairro São Mateus. O bloco surgiu em 2018 e muito por conta da Covid-19 ainda não desfilou. “Esse será o primeiro! Isso redobra a expectativa! Por isso estamos planejando um desfile trazendo o repertório que já fazemos nos shows, mas com um acréscimo considerável de instrumentistas, para deixar a festa ainda mais bonita!”, promete o produtor e ‘bananeiro’ da Banda do Ben, Rogério Arantes.



A iniciativa visa a reverenciar a obra do ao arquiteto da cultura brasileira contemporânea, Jorge Ben, é considerada mais que uma inspiração para o grupo. “Por isso, queremos sempre honrar a força do seu cancioneiro. Com aproposta de resgatar os grandes sucessos do cantor e ao mesmo tempo associá-los à releituras e intervenções que refletem o atual momento em que vivemos, a pluralidade de pessoas, ideias, cores e sentimentos que compõem a banda procura levar o suingue e a simpatia, o amor e a alegria a todo o público”, relata Rogério. Ele explica que os foliões não podem deixar de ir para poder vivenciar esse momento de festa e alegria junto dos amigos! “Aqueles que gostam de Jorge Ben certamente vão relembrar bons momentos, ouvindo, cantando e dançando os sucessos do cantor e para aqueles que não conhecem tão bem é uma ótima oportunidade para tal!A ideia é resgatar mesmo toda a poética e a força das canções de Jorge Ben.”



O bloco pretende brincar com leveza e simpatia. “Para nós o Carnaval é uma festa, mas é também um espaço de respeito à diversidade e de valorização da cultura. Por isso gostamos sempre de reforçar mensagens contrárias ao racismo, ao preconceito, ao machismo e à homofobia. Nosso bloco é um espaço aberto, para todos aqueles que querem curtir o Carnaval no país tropical!”

