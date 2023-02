SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Paramore interrompeu seu hiato de quase seis anos. O novo disco "This Is Why", lançado nesta sexta-feira, marca o retorno do grupo que despontou nos anos 2000 durante o auge do sucesso do emo e do pop punk. O grupo liderado pela vocalista Hayley Williams trará sua nova turnê ao Brasil com três shows em março.

É um álbum que chega rodeado de expectativas. "After Laughter", de 2017 foi o último projeto lançado pelo trio formado por Williams, Zac Farro e Taylor York, e surpreendeu os fãs na época ao trazer canções mais dançantes, eletrônicas e coloridas que as dos primeiros discos da banda.

"This Is Why" aposta agora numa mistura das várias facetas da banda e resgata o que havia de melhor nos projetos antigos -com toques de frescor.

Exemplo é o single que dá título ao álbum. Primeira do disco, a faixa alterna um refrão explosivo com uma melodia tímida nos versos. Ao escolher esta canção para marcar a volta, é como se os três quisessem provar que não são mais os mesmos de anos atrás.

"The News" é feita para bater cabeça. Numa das letras mais politizadas do disco, Williams canta quase com raiva sobre a angústia que sente com a conduta da mídia. "A todo segundo nosso coração coletivo quebra/ todos juntos, as cabeças balançam/ ligue e desligue as notícias", diz no refrão. Ela ainda cita uma "guerra do outro lado do planeta", numa provável referência ao conflito da Ucrânia.

Dá para notar que o trio quer mesmo investigar a sociedade. Williams cravou que este é o disco mais político da carreira do grupo em entrevista ao portal Entertainment Weekly.

Ficar trancafiada em casa durante a pandemia parece ter inspirado Williams. Na mesma entrevista, conta que quis expressar nas novas letras o que vinha sentindo nos últimos tempos. "O álbum reflete a ansiedade que todos nós estivemos enfrentando. Mas temos esperança de que o disco e nossos shows sirvam para as pessoas se sentirem libertas."

Ansiedade parece ser o tema de "Figure 8", uma das mais belas do disco. Na faixa, Williams compara a desolação da infinitude com a maneira como se sente. "Uma vez que você me deixa/ não sei como parar/ perdi meu caminho/ rodando numa infinita figura em forma de oito", diz.

Em comunicado publicado no Instagram nesta quinta-feira, o Paramore aqueceu os fãs com uma prévia curiosa do novo disco. Dizem na publicação que o projeto é feito para pessoas que têm agorafobia, o medo que surge com situações que podem causar pânico, ou a quem já sentiu sensações como resignação, superioridade e desconexão.

Não é a primeira vez que Williams faz música sobre saúde mental. Nas letras de "Petals For Armor", disco solo lançado durante o hiato do grupo, ela fala de traumas, depressão e do divórcio conturbado que teve com o músico Chad Gilbert.

A cantora alfineta agora um homem do seu passado em "Big Man, Little Dignity". "Eu deveria desviar o olhar porque sei que você nunca vai mudar/ continuo achando que agora vai terminar diferente, mas não/ grande homem, pouca dignidade/ sem ofensa, mas você não é íntegro", entoa.

É um pop rock suave, do tipo que poderia estar no álbum "After Laughter", de 2017, em que Williams cantava sobre temas delicados com músicas leves. "Running Out of Time", um desabafo sobre a incapacidade de lidar com a correria do dia a dia, também parece um descarte daquele disco.

O pop rock que deixou a banda famosa aparece em "You First", faixa que brinca com a dualidade entre bem e mal que as pessoas carregam. O refrão agitado lembra o que de melhor o grupo fez em discos como "Riot", de 2007, e "Brand New Eyes", lançado em 2009.

Há até baladas, como a tristonha "Liar", que faz o ritmo cair vertiginosamente. "Crave" até eleva a sonoridade de novo, mas não explode.

A melodia volta a cair depois com vocais baixos a la Billie Eilish em "Thick Skull", a última faixa. A canção ganha força após o primeiro refrão -de forma semelhante à ótima "All I Wanted", lançada pelo grupo em 2009.

O Paramore lança agora um disco que soa saudosista e novo ao mesmo tempo. Como escreveram no Instagram, o "This Is Why" é feito para quem sente nostalgia por coisas que nunca experimentou nem sabia que queria.