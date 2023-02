SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rei Charles 3º não disfarçou a reação que teve com um pedido que recebeu enquanto cumprimentava algumas pessoas durante uma visita ao campus da Universidade de East London, na tarde de quarta-feira (8).

Em vídeo que circula nas redes sociais, Charles fala com pessoas que esperavam na entrada do prédio da universidade quando um homem pergunta: "você pode trazer Harry de volta?". O monarca pede para a pessoa repetir e solta uma risada após ouvir o nome do filho mais novo, e sai sem responder, continuando a caminhada.

Internautas consideraram "irônica" a atitude do Rei e disseram que ele foi "cruel", dando a impressão de que se "esqueceu do próprio filho".