SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joana Veronika Partyka, de 37 anos, mulher que pichou "Down on His Luck", quadro famoso do pintor australiano Frederick McCubbin, foi condenada a pagar uma multa de quase R$ 14 mil pelo dano.

Partyka atacou a obra em protesto contra uma companhia de gás que supostamente teria destruído uma arte rupestre no estado da Austrália Ocidental.

Nesta sexta-feira (10), Partyka se declarou culpada por danificar criminosamente "Down on His Luck" ao pintar um logo da Woodside Energy com uma lata de tinta spray no quadro, localizado na Galeria de Arte da Austrália Ocidental, na Austrália.

No vídeo do protesto, publicado no Twitter pelo Disrupt Burrup Hub, grupo de que a manifestante faz parte, Partyka ainda cola sua mão à parede onde está a obra enquanto um homem estende uma bandeira Arborígene no chão da galeria.

Partyka foi condenada a pagar cerca de A$ 2.600, quase R$ 9.600 de multa, e mais A$ 4.800, cerca de R$ 17,5 mil de indenização à galeria.

"Sempre tomei total responsabilidade pelos meus atos, o que é mais do que posso dizer sobre Woodside", disse Partyka em frente ao tribunal. A manifestante não descartou a possibilidade de voltar a realizar atos semelhantes e disse que recebeu apoio do seu patrão, o senador Jordon Steele-John, do partido The Australian Greens.

Partyka também disse que o Disrupt Burrup Hub está fazendo uma campanha de financiamento coletivo para pagar pela multa e pela indenização. Segundo a galeria de arte, a pintura de McCubbin estava protegida por uma película plástica e não foi danificada.

O Disrupt Burrup Hub tem chamado a atenção ao desenvolvimento industrial na península de Burrup, que abriga uma série de pinturas rupestres e o parque nacional Murujuga. O grupo pede pelo fim da expansão da usina de gás da Woodside Energy na região.

A península de Burrup contém a maior e mais antiga coleção de desenhos rupestres do mundo.