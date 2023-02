SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Hoodoo Gurus, grupo australiano de rock alternativo popular entre surfistas, virá ao Brasil após 25 anos longe do país para a turnê do novo álbum, Chariots of the Gods. Em homenagem ao seu público, a doação de qualquer ascessório de surfe garantirá meia-entrada para os shows.

Segundo Ricardo Chantilly, empresário responsável pela vinda do Hoodoo Gurus ao país, estão valendo estrepes (cordas presas à prancha), roupas de surfe ou pranchar --qualquer objeto ligado à prática.

Os shows vão acontecer em abril no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba e em Florianópolis. A ação que garantirá 50% de desconto nos ingressos é uma parceria com a Confederação Brasileira de Surfe, dirigida por Teco Padaratz.

Chantilly explica que o "Surfista Solidário", como chamam o ingresso, foi criado para presentar os surfistas com uma chance de estar com seus ídolos outra vez.

O valor dos ingressos varia para cada cidade. Em São Paulo, por exemplo, eles custam de R$ 200 a R$ 360, enquanto em Porto Alegre pode-se adquirir um lugar a partir de R$ 170 até R$ 410. No Rio de Janeiro, serão vendidos ingressos a partir de R$ 200 e até R$ 390, e em Curitiba eles custam de R$ 140 a R$ 300 -- além de uma opção "bistrô", com lugar para seis pessoas por R$ 1980. Florianópolis, por fim, oferece lugares pelo valor único de R$ 200.

Em todas as cidades, a opção de meia-entrada é oferecida com a modalidade "surfista solidário".