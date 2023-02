SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um detalhe chamou a atenção das redes sociais durante o encontro de Lula com Joe Biden nesta sexta-feira (10). Após posarem para fotos aos jornalistas, Biden ofereceu a mão à Janja, a primeira-dama brasileira, para ingressar na Casa Branca. O momento foi o suficiente para a web soltar comentários divertidos sobre a gentileza.

"Impressão minha ou Janja saiu de mãos dadas com Biden??? Abre o olho, Lulinha", escreveu um usuário. "Biden já meteu um Ray-ban de sedutor para se encontrar com Janja", brincou outro internauta. "Já estou fanficando a rinha dos véios, isso dá até guerra", debochou um terceiro usuário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à Casa Branca às 15h50 desta sexta e cumprimentou Joe Biden com um aperto de mãos. Lula e Janja Lula da Silva foram recebidos pelo presidente americano e a mulher, Jill Biden, , a primeira-dama do país, no jardim dos fundos da Casa Branca.

Na segunda-feira (8), outro momento de Biden chamou a atenção das redes sociais. Durante um discurso do presidente dos Estados Unidos, Jill trocou um beijo na boca com o marido de Kamala Harris, vice-presidente americana.