SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kristen Stewart vai viver Susan Sontag nos cinemas. A atriz foi escolhida para interpretar a escritora em "Sontag", filme baseado por sua vez no livro "Sontag: Vida e Obra", de Benjamin Monser.

Produção britânica e australiana, o projeto será dirigido por Kirsten Johnson, documentarista que ficou conhecida pelos longas-metragens "Cameraperson" e "As Mortes de Dick Johnson". A cinebiografia marca sua estreia em filmes de drama.

O mais curioso, porém, é que o filme terá uma abordagem metalinguística, com as filmagens começando durante os trabalhos do Festival de Berlim este mês, onde Stewart deve servir como presidente do júri principal. De acordo com Gabrielle Tana, produtora e fundadora do Brouhaha Entertainment que financia a produção, a ideia é registrar a atriz exercendo o ofício, além de dando entrevistas à equipe sobre como ela vai atuar como Susan Sontag.

"Será um drama, mas com um aspecto documental", diz Gabrielle; "Kirsten tem uma abordagem maravilhosa sobre narrativas, e isso é reflexo disso, então ela vai usar o documentário."

Susan Sontag foi uma escritora influente, que marcou a história com ensaios que tratavam de temas fortes da sua época como a epidemia de Aids ou a Guerra do Vietnã. A autora morreu em 2004, aos 71 anos.