SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta, que se apresenta neste sábado (11) em São Paulo, em mais um show do Ensaios da Anitta, comentou sobre os ataques que a cantora Samara Joy sofreu por fãs que ficaram insatisfeitos por a funkeira não ter levado o prêmio de Artista Revelação no Grammy 2023.

"Sei que os meus fãs, fãs mesmo, não fazem isso. Tem uma galera de gosta de sabotar um pouquinho o meu trabalho e fazer parecer que os fãs fazem certas coisas, mas já estamos de olho nisso há um tempinho", afirmou.

Ela explicou que essas pessoas se disfarçam de fãs para prejudicar sua imagem. "Essa galera faz coisas que eu não estou de acordo. Os meus fãs mesmo sabem que acabo com a raça de cada um se eles fazem um negócio desses com os outros. Se não gosto que faça comigo, não é para fazer com os outros. Já tem um tempinho que sabemos que tem um grupinho aí que se faz de fã para fazer certos ataques na internet", completou.