SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Claudia Leitte levou alguns sustos durante a apresentação de seu Bloco Banda Bicha, na cidade de Guarulhos (SP), neste sábado (11). Uma árvore caiu sobre a multidão e um fã invadiu o palco para agarrar a artista.

Durante uma das canções, um folião resolveu escalar o carro onde estava Claudia. Quando ela percebeu a saga do rapaz, levou um tremendo susto e tentou ajudá-lo para que não caísse. Porém, quando deu de cara com ele em cima do trio, foi agarrada pelo rapaz que não queria soltá-la. "Devagar, devagar, calma, calma. Você está bem?", dizia ela.

Na sequência, pediu para que ninguém mais tentasse subir no trio, pois algo pior poderia acontecer.

Depois, outro vídeo que circula pelas redes sociais registra a tentativa de outro fã de subir em uma árvore no centro da plateia para ver Claudia mais do alto. Então, em determinado momento, com os chacoalhões, ela cai com o rapaz. Aparentemente, ninguém se machucou. Mas a artista parou de cantar na hora em que viu a cena.

A próxima parada de Claudia será em Salvador, com shows marcados para o próximo dia 16. A cerimônia oficial de abertura de Carnaval de Salvador será nesse dia a partir das 15h30, com o desfile de um trio elétrico aberto ao público comandado pela cantora Ivete Sangalo no circuito Barra-Ondina.

A programação de trios independentes nesta data inclui, além de Claudia, Timbalada, Leo Santana , Saulo Fernandes e Ara Ketu em trios que vão desfilar com patrocínio da prefeitura. No centro da cidade, o circuito do Campo Grande será a passarela principal dos blocos de samba.