SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O episódio envolvendo Janet Jackson e Justin Timberlake no Super Bowl de 2004 voltou aos holofotes. Quase duas décadas depois de o seio e o mamilo coberto da cantora terem sido expostos ao vivo na TV no show do intervalo do jogo, um documentário chamado "Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson", da plataforma Hulu, dedicou uma hora a examinar como tudo aconteceu, investigando as suas consequências.

Na época, Janet Jackson, irmã de Michael Jackson, era a estrela principal da 38ª edição do Super Bowl. Ela teria como convidados P. Diddy, Nelly e Kid Rock e, por fim, Justin Timberlake, que cantaria com ela a última música da apresentação, "Rock Your Body".

Depois de um minuto e 20 segundos, quando montavam a pose final do show, Timberlake puxou uma parte da roupa de Jackson na altura de seu seio, expondo o mamilo da cantora para uma audiência de milhões de pessoas em todo o mundo.

Embora Jackson tivesse o mamilo protegido por um acessório, o episódio foi todo considerado embaraçoso, e Timberlake foi bastante criticado por não ter agido para ajudar Jackson.

No documentário, há a insinuação de que teria acontecido uma conversa secreta entre Timberlake e o estilista de Jackson no camarim do cantor antes de o show acontecer.

Jornalistas que cobriam o evento em 2004 comentam que Timberlake teria seguido uma demanda do canal CBS, que transmitia o Super Bowl, e que Jackson, por sua vez, teria se recusado a participar do pedido.

O CEO da CBS na época era Leslie Moonves, que ficou no cargo de 2003 a 2018, quando renunciou após alegações de assédio sexual, agressão sexual e abuso. O documentário sugere que ele teria ficado furioso com o desdobramento do show, já que estaria trabalhando para impulsionar a carreira de Jackson.

A mídia da época, ainda de acordo com o documentário, teria tratado o episódio do mamilo da cantora de maneira misógina, sexista e racista.

Justin Timberlake pediu desculpas por tudo diversas vezes, incluindo em uma postagem há poucas semanas em seu Instagram, quando disse que lamentava que ações suas tivessem feito "parte do problema".