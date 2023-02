SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em resposta ao decreto de falência da Livraria Cultura, a unidade de São Paulo do Teatro Eva Herz está convocando as pessoas para uma ocupação no local na próxima terça-feira (14).

O convite à ocupação de "um dos principais pontos culturais do nosso país" foi publicado nos Instagram do teatro e recebeu as assinaturas do Eva Herz e da Livraria Cultura.

"Traga um livro, separe um trecho de até 1 minuto. Vamos mostrar que a CULTURA é maior que tudo", diz a publicação. "Venha a hora que quiser e puder, sua presença é muito importante".

O convite também indica o endereço da livraria, localizada na Avenida Paulista, 2073, no Conjunto Nacional.

Na última quinta-feira (9), a Justiça decretou a falência da Cultura. No dia seguinte, editoras como a JBC e a Companhia das Letras começaram a recolher seus títulos que estavam na loja.