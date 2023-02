SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - A jazzista americana Samara Joy, que ficou conhecida na última semana por derrotar Anitta na categoria de artista revelação na 65ª edição dos prêmios Grammy ?o mais importante da música mundial? tem data marcada para tocar no Brasil.

A cantora, que também levou para casa a estatueta de melhor álbum de jazz vocal no último domingo, é uma das atrações já reveladas do C6 Fest, festival marcado para acontecer no Parque Ibirapuera entre os dias 19 e 21 de maio.

Dos criadores do finado Free Jazz, que trouxe para o Brasil atrações de peso como Nina Simone, Chet Baker e Stevie Wonder, o festival também já anunciou para o lineup a cantora Weyes Blood e o brasileiro Tim Bernardes, que faz uma homenagem inédita a Gal Costa, morta no ano passado.

Os ingressos ainda não começaram a ser vendidos, mas a pré-venda para clientes do banco C6 está marcada para os dias 2, 3 e 4 de março.

Quando 19 a 21/5

Onde Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana

Link: https://blog.c6bank.com.br/c6-fest