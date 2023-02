SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acontecimento trágico marcou a família da atriz Sharon Stone, 64, neste fim de semana. Seu irmão mais novo Patrick Stone, 57, morreu na manhã de ontem na Pensilvânia, deixando uma esposa e dois filhos.

De acordo com o site TMZ, Patrick sofria de problemas cardíacos e teve um ataque súbito do coração, ao qual não resistiu. Não ficou claro se ele estava hospitalizado no momento em que veio a óbito.

DESPEDIDA

Tasha Stone, cunhada de Sharon, lamentou nas redes sociais a morte do marido. "Parece que meu coração foi arrancado do meu peito. Patrick foi ficar com nosso doce River... Não sei mais o que dizer, ele era meu mundo", desabafou.

Tasha se referia ao filho caçula, River William Stone, que morreu em agosto de 2021, aos 11 meses de idade, vítima de falência múltipla dos órgãos. Ela e o cônjuge também são pais de Hunter e Kaylee.

SAUDADE ETERNA

"Até nos encontrarmos novamente, eu sempre guardarei você e nossas memórias maravilhosas (e algumas não tão maravilhosas, mas mesmo assim tão importantes) perto do meu coração, onde sempre as visitarei. Eu te amo, querido. Meu alívio é saber que agora, pelo menos, River tem seu pai com ele, e espero que vocês dois estejam se divertindo", concluiu Tasha.