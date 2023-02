SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, passou por uma cirurgia no joelho na manhã desta segunda-feira (13). Em publicação nas redes sociais, o comunicador aparece com roupa de hospital, em seu quarto, falando sobre o sucesso do procedimento.

"Cirurgia no joelho para andar na linha. Chega de mancar. Aproveitando, informo a todos que a cirurgia foi ótima!", escreveu na legenda.

No clipe, que acompanha a postagem, Ratinho comenta que está no hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), e que "anda torto" há cinco anos. "Foi colocada uma prótese no joelho. Agora vou andar na linha", explicou.

"Já estou no quarto apenas aguardando uns dias para voltar para casa, mas nada demais. Tudo cuidado pós-cirúrgico de praxe. Estou ótimo!", reforçou Ratinho, no final da publicação.

Em menos de uma hora, o apresentador recebeu mais de 45 mil curtidas no post.