SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rafael Liporace, organizador do REP Festival, se pronunciou nesta segunda (13) sobre o cancelamento do segundo dia do evento, que estava previsto para acontecer no último domingo (12) no Rio de Janeiro.

A quarta edição do festival ganhou as redes sociais por conta das críticas do público à estrutura precária do evento, que foi tomado por um lamaçal após ser castigado por fortes chuvas. Além disso, múltiplos artistas cancelaram participação na última hora, alegando risco de vida nas condições dadas pela produção do evento.

De acordo com Liporace, os organizadores foram informados de "possíveis problemas" no Parque Olímpico, onde o REP estava inicialmente previsto para acontecer, um mês antes da realização do evento.

O empresário ainda afirma que a produção buscou esclarecer a situação, e declara que a prefeitura apenas solicitou a mudança de espaço. A manobra levou a festa a ser mudada de última hora para Guaratiba, zona oeste da cidade.

O organizador diz também que foi esse cenário que gerou o caos de sábado, com público tomado pelo lamaçal e shows atrasados ou cancelados pela má estrutura.

"A gente tentou fazer o melhor, mas, infelizmente, não deu certo. Realmente a equação da troca de local, mais as chuvas, fizeram com que a edição de 2023 do REP Festival não fosse a melhor."

Além das fortes chuvas, circularam vídeos nas redes sociais que mostravam o público do REP Festival em meio a animais como cobras e sapos. A situação foi motivo de críticas de artistas convidados ao evento, incluindo declarações no palco do rapper Borges e de MC Cabelinho.