SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ah, o amor! Foi esse sentimento que fez com que Giovanna Lancellotti, 29, resolvesse encarar o desafio de desfilar pela primeira vez em uma escola de samba do Carnaval carioca. O namorado, Gabriel David, fanático torcedor da Beija-Flor, teve parcela no convencimento para que ela aceitasse sair como destaque do carro abre-alas na próxima segunda-feira (20), na Sapucaí.

"Nunca me senti parte de uma agremiação, apesar de sempre admirar a festa. Há dois anos, quando comecei a namorar, fui sendo inserida gradualmente na comunidade de Nilópolis, passei a ir aos ensaios e aquilo virou parte da minha vida", conta a atriz em bate-papo com a Folha de S.Paulo. No ano passado, ela havia desfilado na escola, mas com roupa de diretoria. "Ainda não me sentia preparada", confessa.

Só que em 2023, tudo mudou. A atriz faz um "intensivão" com aulas de samba toda semana. "Entrei de cabeça e estou cheia de bolhas, mas amando", diverte-se. "O Dança dos Famosos [do qual participou em 2019] me ajudou, mas meu samba nunca foi muito correto. Agora estou evoluindo. Não quero só dar tchauzinho na Avenida", reforça a aluna aplicada.

Giovanna desfilará num espaço bastante importante. A sogra dela, Fabíola David, foi destaque da Beija-Flor por mais de 30 anos e ofereceu seu posto para a nora, que aceitou a honraria. "Não sei se farei história assim como ela, mas todo mundo fala que é viciante e que nunca mais conseguirei parar de desfilar."

Diferentemente do ano passado, o figurino deste ano será mais ousado e "com corpo à mostra", segundo a atriz. Apesar de ainda fazer mistério, a fantasia terá tons de dourado e vai remeter ao fogo e à Justiça. A agremiação contesta a data da Independência do Brasil no enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no Bicentenário da Independência".

A atriz garante que o namorado não terá ciúme quando todos os olhares se voltarem para ela na Marquês de Sapucaí. "Eu sou mais careta do que o Gabriel para essas coisas. Como ele nasceu nesse ambiente, nada é um problema. Às vezes, nem vemos como sensualidade, mas como uma representação artística mesmo", afirma.

Gabriel confirma: "A fantasia dela é linda, claro que dei meus pitacos sobre o material, mas nada relacionado ao tamanho ou outra coisa. Vivo dentro de barracão e não existe espaço para desconfiança na nossa relação", explica.

"Ver a Gi no carro abre-alas será um momento especial e vai ter um simbolismo grande de juntar duas paixões gigantes: ela e a Beija-Flor", conclui o namorado apaixonado.