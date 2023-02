SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova temporada de "Largados e Pelados", reality show de sobrevivência da Discovery, ainda não estreou, mas já conta com uma situação peculiar. Em trecho de um episódio inédito, divulgado pelo site norte-americano TMZ, um dos participantes queima, sem querer, o próprio pênis em uma fogueira.

Sam Mouzer, integrante da nova fase do programa nos EUA, estava dormindo próximo de uma fogueira e acaba surpreendido com o fogo. "Na última noite, eu e minha parceira ficamos muito perto do fogo e fomos pegos pelas brasas. Uma delas pousou no meu... no 'capacete do meu soldadinho'", contou ele, no clipe.

A equipe médica da atração atendeu o jogador e se certificou de que a lesão não se convertesse em uma infecção.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Discovery confirmou que o incidente ocorreu de fato e estará em um dos episódios da nova temporada de "Largados e Pelados". O reality ganha capítulos inéditos a partir do próximo domingo, nos EUA. No Brasil, o lançamento está previsto para julho deste ano.