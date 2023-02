SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já é Carnaval em Salvador! Após dois anos de pandemia, Ivete Sangalo voltou aos trios elétricos, começando e comandou a Pipoca da Ivete na tarde desta quinta-feira (16). Aos foliões da cantora se juntaram famosos para curtir a festa.

Ivete subiu no trio em um momento que fez o público e a cantora se emocionarem. O figurino vermelho, com chapéu e muitas franjas, representava uma Space Cowgirl, segundo sua equipe.

Alguns famosos foram vistos aproveitando a festa. Bruna Marquezine, Carlinhos Maia, Mc Rebecca e Gilberto Gil foram alguns dos nomes que se juntaram aos foliões para curtir a folia.

Além deles, José Loreto participou do show encenando o personagem Lui Lorenzo, ao ar na novela "Vai na Fé", em exibição na faixa das 19h da Globo. Desde a última quarta-feira (15), o ator ensaiou com a banda de Ivete para viver o cantor pop ao vivo para os foliões.

Os fãs de Ivete seguem apaixonados pela rainha. "Imagina você ter 30 anos de carreira, mais de 13 marcas te patrocinando no carnaval, a maior emissora do Brasil transmitindo o seu trio, com uma pipoca lotada e toda com cria da Ivete na ponta da língua", disse uma "cria da Ivete", do usuário @sangalizando no Twitter.