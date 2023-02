SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Kim Kardashian divertiu seus seguidores com uma publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (16). Com uma galeria no Instagram, a integrante da famosa família norte-americana aparece ao lado de diversos "alienígenas" para divulgar uma marca de roupas de banho. Os fãs da artista adoraram a ideia e a "culparam" pela invasão recente de objetos não identificados no céu dos Estados Unidos.

"Conspiração", comentou um fã. "Ela está pronta para os aliens agora", escreveu outro. "Está explicado porque temos visto tantos objetos não identificados agora", brincou um terceiro.

Na legenda, Kim Kardashian apenas falou sobre o lançamento, sem entrar na zoeira das redes sociais. Em menos de 3 horas, o post recebeu mais de 1,2 milhão de curtidas.

Somente nesta semana, vários objetos não identificados foram interceptados no céu dos Estados Unidos. Nesta quinta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que três desses objetos foram derrubados por caças americanos e provavelmente pertenciam a empresas privadas ou instituições de pesquisa.