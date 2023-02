RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor Caetano Veloso enfileirou sucessos em seu show no Marco Zero, na primeira noite do Carnaval de Recife.

"Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna e grata homenagem ao carnaval de Recife", disse ele.

Caetano abriu o show com "Você Não Entende Nada", e incluiu no repertório "Não Vou Deixar" e "Sem Samba Não Dá", duas canções do último disco "Meu Coco", a última cantada com Duda Beat, que subiu ao palco na sequência.

"Eu quase nem sei mais tocar violão, mas a felicidade é tão grande, vocês tocando e cantando, eu estou emocionado de estar aqui", disse ele à plateia, que cantou a plenos pulmões "Sozinho", de Peninha.

O cantor revisitou sua primeira fase tropicalista, entoando "You Don't Know me", do álbum "Transa", de 1972.

Com a mesma formação da turnê de "Meu Coco", Caetano também cantou "Um Índio" e reverenciou o estilo contido de João Gilberto em "Desde que o Samba é Samba".

Na sequência final, Caetano entoou uma sequência de frevos tradicionais do Carnaval do Recife --e alguns gravados por ele, "Samba, Suor e Cerveja", "A Filha da Chiquita Bacana" e "Atrás do Trio Elétrico".