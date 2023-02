SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Jesus Luz e a modelo Aline Campos foram vistos, na noite desta sexta-feira (17), curtindo o mesmo camarote no Carnaval do Rio de Janeiro. Os dois não chegaram juntos ao local, conforme informações do site Terra. A situação chamou a atenção das redes sociais, já que o casal terminou o namoro em janeiro deste ano.

Luz e Campos namoraram por sete meses e terminaram em consenso. "7 meses de muito amor e aprendizados, mas daqui para frente decidimos, juntos, seguir como os bons amigos que sempre fomos", escreveram Luz e Campos em post conjunto nas redes sociais.

Anteriormente, o ex-namorado de Madonna tinha se relacionado com Carol Ramiro, por mais de seis anos.

Além do ex-casal, várias celebridades foram vistas nos camarotes da Sapucaí, que recebe os desfiles do grupo de acesso nesta sexta-feira.