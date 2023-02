RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Yasmin Brunet, 34, perdeu a conta de quantas vezes foi convidada para desfilar na Marquês de Sapucaí. Declinou todos os convites até o final do ano passado, quando decidiu dizer (finalmente) dizer "sim" para a Grande Rio. A modelo é uma das musas da escola de Duque de Caxias, que tenta o bicampeonato do Carnaval do Rio com um enredo em homenagem a Zeca Pagodinho. "Vou realizar um sonho antigo. Se estou nervosa? Apavorada. Mas já louca para entrar na avenida", conta a modelo à reportagem.

Primogênita de Luiza Brunet, cultuada como uma das mais importantes personalidades da folia carioca (ela desfilou como rainha de bateria da Portela por 11 anos e reinou na Imperatriz por 17), Yasmin reconhece que se a comparação com a mãe nas passarelas a incomodava. No mundo do samba, ser apontada como sucessora natural da parente causava arrepios na espinha.

"É difícil ser igual à minha mãe ou à Sabrina Sato, por exemplo, ali no sambódromo. São rainhas, divas e cada uma única com seu carisma e seu magnetismo. E é muito chato ver as pessoas esperando que você herde essas coisas", explica Yasmin, que tem feito aulas de samba para mandar bem em sua passagem na escola, a segunda a desfilar neste domingo (19).

A fantasia de Yasmin é um segredo que ela só pretende revelar na Sapucaí. "Já está pronta. Não é muito pelada nem muito comportada. Só posso dizer que ela é linda", contou a modelo, que vai curtir o Carnaval solteira, mas não descarta viver um romance. "Tudo pode acontecer, né? A gente só aproveita e pronto. Quero viver uma vida normal de uma pessoa solteira."

E, como o ano só começa mesmo depois do Carnaval, a modelo adianta seus planos para 2023. Em março, ela pretende expandir a marca de cosmético natural que ela criou no ano passado, a Yasmin Beauty. "Vou lançar alguns produtos novos para cabelos e da linha corpo também", adianta.