SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Stella Stevens, conhecida por papeis na primeira versão de "O Professor Aloprado" (1963), com Jerry Lewis, e em "A Aventura do Poseidon" (2005), morreu nesta sexta (17) em Los Angeles, aos 84 anos.

A informação foi confirmada pelo filho da atriz, o ator, diretor e produtor Andrew Stevens, que contou ao portal Variety que sua mãe sofria do mal de Alzheimer.

Stevens, cujo nome de solteira de batismo era Estelle Eggleston, foi casada com o irmão do guitarrista Bob Kulick, integrante do Kiss, que compartilhou nas redes sociais uma postagem sobre a morte da atriz.

Ela estreou no cinema em 1959, na comédia "Prece Para um Pecador", ao lado de Bing Crosby e Debbie Reynolds. No ano seguinte, levou o prêmio de Melhor Atriz Revelação no Globo de Ouro, o que lhe rendeu um contrato com a Paramount e outro com a Playboy.

No musical "Garotas, Garotas e Mais Garotas", de 1962, Stevens atuou ao lado de Elvis Presley.

Em entrevistas, a atriz se queixou de ter ficado "marcada" na indústria depois de ter posado para a Playboy, algo que, em sua visão, a teria afastado de convites para direção, além de ter tornado mais difícil que a "levassem a sério".