SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O conceito de movie star é o de alguém intocável que você só vê nas telas. Esse mistério acabou", disse a atriz Ana de Armas, a respeito das redes sociais. A declaração foi dada em entrevista à revista Vanity Fair, quando Armas foi perguntada sobre como vê a fama e o estrelato em Hollywood atualmente.

Indicada ao Oscar por "Blonde" (2022), em que interpreta Marilyn Monroe, a atriz disse acreditar que movie stars não existem mais para as gerações mais jovens, justamente por conta do Instagram e similares.

"Sinto que as novas gerações não têm esse conceito por causa das mídias sociais. Há tanta informação e compartilhamento excessivo. Fizemos isso com nós mesmos, ninguém guarda mais nada para si mesmo", disse.

"Eu mal uso [o Instagram] porque sinto que as coisas estão sempre erradas nas redes sociais. Se fosse por mim, eu deletaria o Instagram imediatamente, mas não posso. Entendo que não sou só uma atriz. Tenho outras marcas com quem trabalho e tenho outros compromissos. Tem sido bom para 'Blonde' e para outros filmes sobre os quais eu quero falar."

Ana de Armas chamou de "traiçoeira" a relação desta geração com as redes. "Você se sente pressionada a compartilhar algo pessoal, ou sobre sua vida privada, para manter as pessoas interessadas em você. Você tem que encontrar algum equilíbrio, o que eu acho bem complicado", comentou.