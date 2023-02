SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A feira SP-Arte vai inaugurar um espaço permanente em uma das casas da vila modernista desenhada por Flávio de Carvalho, nos Jardins, em São Paulo no dia 18 de março. O local será inaugurado com uma mostra de Hélio Oiticica, organizada por Luisa Duarte e pela galeria Gomide & Co.

A ideia é que a casa restaurada pela galeria que ali funcionava até agora seja dedicada a eventos de arte contemporânea e exposições. Entre as obras em exibição estará o primeiro "Penetrável" construído pelo artista em 1961, uma instalação em homenagem ao crítico de arte Mário Pedrosa.

A Gomide & Go abre, no dia 8 de março, sua nova sede na avenida Paulista. O espaço, no térreo do edifício Rosa, tem 600 metros quadrados e será aberto com uma exposição individual de Lenora de Barros, "Não Vejo a Hora", com 12 trabalhos, em sua maioria, inéditos.

Barros é, inclusive, tema de exposição na Pinacoteca, "Lenora de Barros: Minha Língua", que recupera a conexão entre a obra da artista e a linguagem escrita.

A Gomide & Co anuncia mais novidades com a chegada de Fábio Frayha, ex-diretor do Masp, que passa a atuar como sócio da galeria de arte com Thiago Gomide, o fundador. Luisa Duarte, organizadora da mostra de Hélio Oiticica na vila modernista, também assume agora a direção artística da galeria Gomide & Co.