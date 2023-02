RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dona de uma coleção de 14 perucas, acervo famoso desde que se recusou a emprestar uma delas a outro participante do BBB 23, Tina Calamba optou por um modelo chanel para ir ao Baile do Copa, neste sábado (18), no Rio de Janeiro.

De vestido longo vermelho, ela foi logo contando ao F5 que, para ela, peruca é coisa séria mesmo. "Não empresto, nunca emprestei, nem para a minha irmã", diz. Brava, ela? Tina jura que não. "Sou direta e reta, o que é bem diferente".

A vida pós-BBB anda tranquila e Tina está decidida a voltar à carreira de jornalista. A ex-Miss Angola é formada em Comunicação Social e conta que já fez algumas reportagens para uma revista de moda em seu país.