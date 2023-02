SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entrada do último carro da escola Estrela do Terceiro Milênio, no Carnaval de São Paulo, chamou a atenção das redes sociais na noite deste sábado (18). Na web, a emoção foi grande com a dedicatória ao humorista Paulo Gustavo, que faleceu no dia 4 de maio de 2021, por complicações da Covid-19.

"Que emocionante essa homenagem pro Paulo Gustavo", escreveu um usuário. "Os caras meteram o Paulo Gustavo no colo do Cristo Redentor. Que desfile impecável", elogiou um segundo. "Emocionante ver a homenagem aos humoristas", disse um terceiro.

Em entrevista ao G1, carnavalescos disseram que o carro temático representa "o mundo na palma da mão" e que "o futuro do humor está na internet". O nome de Paulo Gustavo rapidamente surgiu entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O desfile da Estrela do Terceiro Milênio buscou retratar o humor brasileiro, com destaque para personalidades da área, como Paulo Gustavo e Marcelo Adnet.