SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho disse que "não queria ouvir samba nenhum" quando foi consultado sobre o samba-enredo da Grande Rio, que irá homenageá-lo no Carnaval deste ano. É o que conta o cantor Diogo Nogueira, em conversa com o F5, antes de subir no palco do Camarote Bar Brahma, na madrugada deste domingo (19), em São Paulo.

O sambista é um dos coautores, ao lado do músico Arlindinho Cruz, do tema da agremiação. "Fui encontrar com ele [Zeca] quando a gente já tinha o samba pronto. Ainda estávamos no processo de disputa [para escolha do samba-enredo]. Ele falou que não queria ouvir samba nenhum, porque queria que a comunidade [Duque de Caxias, RJ] escolhesse", recorda Nogueira.

"Depois de muito tempo, o Zeca falou: 'É, realmente, é esse samba'. Foi uma satisfação muito grande, porque ele é uma grande referência para mim. Está sendo um momento lindo e dá uma vontade de já estar lá [na avenida]."

A Grande Rio desfila na segunda-feira (20), e a namorada de Nogueira, Paolla Oliveira, vai cruzar a Marquês de Sapucaí como rainha de bateria da escola. "É maravilhoso, está tudo muito bem encaixado".

O casal assumiu o namoro em julho de 2021. Questionado sobre como não deixar os holofotes afetarem a relação, ele diz que conversar é fundamental. "Assim a coisa é leve. Não adianta ficar cobrando o outro por tudo que acontece. E a gente torce um pelo outro", explica.

A atriz, inclusive, ajudou o namorado em sua estreia nas telas. O cantor estará no elenco da série "Desejos S.A" (Star+), com gravações já finalizadas, que deve ser lançada até o fim deste ano. "A Paolla me ajudou muito, uma atriz consagrada que entende muito sobre o assunto. Não podia deixar de aproveitar as dicas e as malandragens na coisa da atuação. Foi realmente um aprendizado maravilhoso", descreve.

O sambista, que completou 15 anos de carreira no ano passado, diz que planeja a gravação de um DVD e cita os artistas Criolo e Xamã como convidados que gostaria de receber no palco.

ESTILO E POLÍTICA

Vestido com um terno vermelho da marca Dendezeiro, dos baianos Pedro Batalha e Hisan, Diogo Nogueira afirma que precisa se manter atualizado e que tem usado as roupas dos estilistas "para sair um pouco do comum", trazendo algo novo.

Crítico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o cantor informa que acompanha o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência, celebra a recriação do Ministério da Cultura e aprova a isenção de imposto de renda anunciada pelo governo.

"Com 50 dias de mandato [o presidente eleito fez isso], você imagina o que ele vai conseguir fazer durante esses [próximos] quatro anos. O Brasil vai evoluir, vai crescer", finaliza.