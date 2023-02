SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rosângela Silva, a Janja, apareceu na tarde deste domingo (19) no camarote Expresso 2222 para curtir o Carnaval de Salvador. A primeira-dama foi recepcionada pelo cantor Gilberto Gil e por sua mulher, Flora Gil, que comandam o espaço há muitos anos.

"Domingo de encontros. Honra em receber a nossa primeira-dama Janja", publicou a conta do espaço no Instagram. A mulher do presidente Lula também posou com Flora Gil e Fátima Mendonça, esposa do senador Jaques Wagner (PT-BA). "Três primeiras-damas brasileiras divando no Carnaval de Salvador", diz a legenda da foto.

Janja chegou usando o abadá do camarote, que foi personalizado com pedrarias. Segundo o G1 Bahia, ao chegar, ela foi apresentada ao espaço e, na sequência, foi levada a uma área VIP, sem contato com a imprensa.

O camarote Expresso 2222 fica localizado no circuito Barra-Ondina, na orla de Salvador. Diversas autoridades, famosos e outras personalidades costumam frequentar o espaço nos diversos dias do Carnaval.

Antes de aparecer por lá, Janja estava com Lula na Base Naval de Aratu, localizada na praia de Inema, a última ao sul da capital baiana --uma enseada dividida em dois lados, um deles privativo para os militares. Segundo a assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, o casal viajou sem o tradicional estafe e não teria programação definida nos quatro dias previstos para permanecer na Bahia, onde deve permanecer até terça-feira (21).