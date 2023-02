RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Camila Queiroz, 29, chegou ao camarote N1 neste domingo (19) em um vestido curtinho e dourado --foi o que bastou para que perguntassem sobre o seu look "arrasante", nas palavras de um repórter.

Ela então contou que no Carnaval se permite ousar mais no figurino ("No ano passado usei looks que a galera pirou") e que passou a criar uma persona nos dias de desfile.

Protagonista de algumas das cenas mais próximas do soft porn já exibidas na TV brasileira (ela foi protagonista "Verdades Secretas", lembra?), Camila disse também não se sente à vontade em aparecer publicamente com pouca roupa.

"Vocês vão até rir se eu falar isso mas é verdade", garantiu a atriz. "Quando posto uma foto de biquíni sempre ouço comentários maldosos, dizem que sou magra demais, tenho pouco peito..."

Camila se inclui "nessa galera que tenta se ver livre disso", mas não nega que tem suas inseguranças. Muitas. E vem tentando lidar com elas "com leveza, levando as coisas menos a sério".

A pergunta que não pode faltar a uma atriz jovem e casada veio a seguir. "A família não faz uma pressão para vocês terem um filho?". E ela: "Quem pressiona mesmo são vocês", respondeu, numa boa, para o bolinho de jornalistas.