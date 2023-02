SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal como todos os outros! Kate Middleton e o príncipe William protagonizaram um momento engraçado no tapete vermelho do festival de cinema Bafta, no último domingo (19) em Londres. O príncipe de Gales levou um tapinha no bumbum da princesa.

Enquanto passavam pelos fotógrafos e fãs, Kate falava ao ouvido do marido e tentou pegar sua mão, mas foi ignorada. Rapidamente, a princesa fez um gesto tão comum, mas inesperado para um casal real que precisa seguir protocolos, e dá um tapinha amoroso no marido.

Os dois vestiam trajes de luxo para o evento que homenageou a Rainha Elizabeth II. A princesa chamou atenção por repaginar um vestido branco do estilista Alexandre McQueen que já tinha usado em 2012. Detalhes no ombro e luvas vintage foram usados para modificar o look.

Outro detalhe chamou atenção no look de Kate: os brincos em formato de flor. Conhecida por misturar elementos de alta costura com acessórios acessíveis, ela escolheu brincos da Zara, vendidos nas lojas por 28 dólares (aproximadamente R$145 no câmbio atual).

O British Academy Film Award, mais conhecido como Bafta, aconteceu no Royal Festival Hall, centro de eventos em Londres. O príncipe William é presidente da Academia Britânica de Filmes e Artes Televisivas desde 2010.