RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o cabelo volumoso, Sophie Charlotte parece ter encarnado de vez o amor por Gal Costa, morta em novembro do ano passado. Ela chegou acompanhada do marido, Daniel de Oliveira, a um camarote da Marquês de Sapucaí para conferir os desfiles das escolas de samba do Carnaval 2023.

A atriz, que deu vida à cantora no filme "Meu Nome É Gal" (com lançamento previsto para setembro deste ano), afirma convicta de que interpretar a intérprete de "Vaca Profana" mudou sua carreira. "Sem dúvida existe um antes e depois desse filme", afirma ao F5.

Ela só lamenta que a homenageada não tenha conseguido se ver representada na tela. "Esse filme foi feito para que ela assistisse, e fazer jus ao trabalho dela. Mas vai chegar para todas as pessoas que a amavam", resigna-se.

Recentemente, Sophie cantou músicas de Gal durante uma participação no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo, no final de semana de pré-Carnaval. E fala se uma situação engraçada vivida na ocasião.

"Estava em cima do trio elétrico e um homem fez sinal questionando sobre a segunda temporada de 'Todas As Flores'", lembra a atriz, que na trama da Globoplay vive a protagonista Maíra, que é cega. "É importante ter esse debate e conscientização sobre a luta anticapacitista no Brasil", comemora.