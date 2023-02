SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O final de fevereiro traz ao streaming brasileiro uma variedade de estreias. Os destaques incluem reality show com cenas de sexo, show superproduzido do cantor The Weeknd e minisérie dramática baseada em um livro bestseller.

**Prime Video**

Soltos em Salvador

Depois de duas temporadas em Florianópolis, a nova edição deste reality vai a Salvador. Conhecido por cenas picantes e festas sem regras, o "Soltos em Salvador" acompanha Ricardo, que abre uma franquia de bar na capital baiana e conta com a ajuda de um grupo de homens e mulheres para trabalhar no local nas férias. Comentam as cenas, de brigas a sexo a três, Felipe Titto, John Drops, Hugo Gloss, MC Carol e Viih Tube. A série estreia dia 24 de fevereiro.

Brasil, 2023. Com: Aila Vitória, Renato Mello e Eduardo De Carli. 18 anos.

Um Senhor Estagiário

Um aposentado tenta voltar ao mercado de trabalho por meio de um programa de estágio para idosos. Experiente, acaba ajudando a nova chefe Jules tanto na empresa quanto na vida pessoal. A comédia romântica de 2015 explora com delicadeza a relação dos dois entra no catálogo no sábado, dia 25.

EUA, 2015. Direção: Nancy Meyers. Com: Robert De Niro e Anne Hathaway. 10 anos, 121 min.

**Hbomax**

The Weeknd: Ao vivo do SoFi Stadium

Estreia no sábado, 25, a gravação de um dos shows da turnê "After Hours til Dawn", do cantor The Weeknd. A superprodução original da Hbomax foi feita durante um concerto no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

EUA. Direção: Micah Bickham. Com: The Weeknd. Todas as idades. Disponível na Hbomax.

Supervilões: uma investigação

De Coringa a Thanos, este documentário explora os supervilões dos quadrinhos. Com personagens utilizados em jogos, filmes e séries, o filme adentra as motivações desses antagonistas, explicando desde moral aos objetivos. Entra no catálogo nesta terça-feira, dia 21.

França. Direção: Xavier Fournier. 12 anos, 1h20 min. Disponível na Hbomax.

**Star+**

A Nova Vida de Toby

Esta minissérie da FX, inspirada no livro "Fleischman Is in Trouble", de Taffy Brodesser-Akner, estreia no Brasil na quarta-feira (22). A história acompanha o recém-divorciado médico Toby Fleischman, que se torna o único responsável pelos filhos após ex-esposa deixá-los com o pai às 4h da manhã e sumir. A partir daí, tudo muda na vida de Toby.

EUA, 2022. Com: Jesse Eisenberg, Claire Danes, Josh Radnor e Lizzy Caplan. 8 episódios. Disponível no Star, dia 22.

**Netflix**

Fantasma e CIA

Nesta comédia recheada de astros, o jovem Kevin encontra um fantasma no porão de casa. Depois de postar imagens do espectro brilhante nas redes sociais, a família se torna alvo de uma investigação da agência de espionagem dos EUA. O filme estreia na plataforma na sexta-feira, dia 24.

EUA, 2023. Direção: Christopher Landon. Com Anthony Mackie, Niles Fitch e Jennifer Coolidge. 12 anos. Disponível na Netflix.

Adoráveis Mulheres

Oscar de melhor figurino de 2020, esse drama situado nos anos seguintes da Guerra da Secessão dos EUA acompanha uma família só com filhas mulheres. Cada uma tenta viver seus sonhos, seja sair da cidade natal ou casar com um homem respeitável. Uma doença acomete uma das meninas o que afeta toda a família para sempre. O filme estará no catálogo no sábado (25).

EUA, 2019. Direção: Greta Gerwig. Com: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh e Timothée Chalamet. 135 min, 10 anos. Disponível na Netflix.