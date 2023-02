SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle não está contente com "South Park", popular desenho exibido pelo canal Comedy Central, nos EUA. Recentemente, a produção estreou um episódio intitulado "The Worldwide Privacy Tour" ("A turnê no lado privativo do mundo", em tradução livre) em que a ida dela com o Príncipe Harry ao país norte-americano é satirizada.

Conforme informações apuradas pelo jornal Spectator, a Duquesa de Sussex ficou "chateada e oprimida" com o episódio e "irritada com 'South Park'". Ela também teria se recusado a assistir todo o capítulo.

Uma fonte apontou ao Spectator, ainda, que o episódio está sob análise. "A equipe jurídica deles está de olho no episódio para ver o que está errado e o que pode se transformar em algo mais incoerente", apontou.

Em setembro de 2022, Meghan e Harry se mudaram para os Estados Unidos, buscando mais tranquilidade e privacidade.