SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Rolling Stones e os Beatles, rivais históricos do rock britânico, podem estar preparando uma colaboração, segundo a revista americana Variety. De acordo com a publicação, a primeira banda esteve no estúdio com Paul McCartney e Ringo Starr, os dois membros ainda vivos do outro grupo.

Produzido pelo vencedor do Grammy Andrew Watt, que já costurou outras parcerias célebres da indústria fonográfica, o próximo álbum dos Stones será o primeiro de inéditas desde 2005, quando "A Bigger Bang" foi lançado. A expectativa é que ele chegue às lojas e plataformas digitais ainda neste ano.

Não está claro quais faixas entrarão no disco, nem se McCartney e Ringo colaboraram na mesma canção, mas ambos estiveram na gravadora usada pelos Stones em Los Angeles nas últimas semanas. Tanto Mick Jagger quanto Keith Richards disseram recentemente que planejam lançar um projeto novo em breve.

Como o trabalho está em gestação há anos, é muito provável que ele tenha a participação do baterista original Charlie Watts, morto em agosto de 2021. Nos shows que ocorreram após a morte, o colaborador de longa data Steve Jordan assumiu a bateria.

Apesar de terem surgido na mesma época e de pertencerem à mesma cena musical, dominada pela exportação do rock britânico para todo o globo, os Rolling Stones e os Beatles sempre alimentaram uma rivalidade amigável sob os holofotes.

Isso não impediu que alguns membros das suas bandas se encontrassem em faixas, shows e especiais de televisão.