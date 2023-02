SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O noivado entre Avril Lavigne, 38, e o músico Mod Sun, 36, chegou ao fim. Segundo o TMZ, o motivo não está claro, mas não teria sido traição de nenhuma das partes.

Foi no final de março do ano passado que ambos resolveram divulgar que estavam noivos. "Sim! Te amo para sempre. Domingo, 27 de março de 2022", escreveu a cantora na legenda da publicação, que rapidamente chegou a 1 milhão de curtidas. Ela e o artista começaram a se relacionar depois que fizeram a música "Flames" juntos, no ano de 2021.

Porém, ambos aparentemente já não tinham mais uma relação tão próxima nas últimas semanas. E a gota d'água teria sido o jantar em clima de amizade colorida de Avril com o rapper Tyga. Eles pareciam bastante próximos e se abraçavam muito no estacionamento do restaurante.

Mod fazia parte da banda Four Letter e era baterista da Scary Kids Scaring Kids. No entanto, desde o ano de 2011 ele passou a seguir carreira solo. Antes de namorar Avril, ele tinha um relacionamento poligâmico com a atriz Bella Thorne e Tana Mongeau.

Já Avril foi casada com Chad Kroeger, vocalista da banda Nickelback, do ano de 2013 a 2015, e com Deryck Whibley, de 2006 a 2010. Em 2018, ela colocou à venda uma casa que tinha com Kroeger. Na época, a propriedade foi avaliada em US$ 7,9 milhões, cerca de R$ 40 milhões.