RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Gracyanne Barbosa se pronunciou na tarde desta quarta-feira (22) sobre a confusão envolvendo Belo em um dos camarotes na Marques de Sapucaí, quando ele teria sido expulso do espaço após discutir com um folião. A influenciadora assumiu que o cantor teve um desentendimento, mas negou o convite para se retirar do local. "Não houve expulsão, apenas um desentendimento."

A também musa fitness ainda reclamou da importância dada a polêmica envolvendo o marido. "Enquanto muitos estão preocupados em saber o motivo da discussão do Belo, vários lugares sofreram com as fortes chuvas e existem pessoas precisando de ajuda. Esses são reais motivos para se preocuparem."

Gracyanne pediu que os fãs não acreditassem nas fofocas que foram divulgadas sobre o casal. "Por favor, parem de acreditar em tudo que leem. Têm pessoas que aumentam os fatos e passam adiante uma situação sem nem ao menos estarem presente no lugar e saberem realmente o que aconteceu", criticou.